Düzce'de Yoğun Sis
1 saat önce
Düzce'de etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksaklığa neden oldu.
Düzce
'de etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksaklığa neden oldu.
D-655 Batı Karadeniz
bağlantı yolunun Hiciz ve Kabalak rampaları, Şifalı Su ve Tepeköy
mevkilerinde, kar yağışının ardından etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 15 metreye kadar düştü.
Bölgede ring halinde bulunan karayolları ekipleri çalışmasını sürdürürken, emniyet ekipleri de sürücülere yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:58 Kaynak: AA
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