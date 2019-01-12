Düzce'de Yoğun Sis
1 saat önce
Düzce'de etkili olan yoğun sis ulaşımı aksatıyor.
Düzce
'de etkili olan yoğun sis ulaşımı aksatıyor.
D-655 Batı Karadeniz
bağlantı yolunun Hiciz ve Kabalak rampaları, Şifalı Su ve Tepeköy
mevkilerinde, kar yağışının ardından etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.
Karayolları ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürürken, emniyet ekipleri de sürücülere yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:23 Kaynak: AA
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