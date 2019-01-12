Son Dakika Haberleri: Düzce'de Yoğun Sis

Düzce'de Yoğun Sis

1 saat önce

Düzce'de etkili olan yoğun sis ulaşımı aksatıyor.

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Düzce'de etkili olan yoğun sis ulaşımı aksatıyor.

D-655 Batı Karadeniz bağlantı yolunun Hiciz ve Kabalak rampaları, Şifalı Su ve Tepeköy mevkilerinde, kar yağışının ardından etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 25 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürürken, emniyet ekipleri de sürücülere yakın takip ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıda bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:23 Kaynak: AA

Tepeköy, Batı Karadeniz, Düzce, Güncel
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