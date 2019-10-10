Son Dakika Haberleri: Düzce'de yoğun sis etkili oluyor
Son Dakika Güncel Düzce'de yoğun sis etkili oluyor

Düzce'de yoğun sis etkili oluyor

25 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de sis kentteki yaşamı olumsuz etkiliyor.

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de sis kentteki yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.


Düzce'de sabah saatlerinde sis tekili oluyor. Sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Yüksek kesimlerde güneş kendisini gösterirken Düzce kent merkezinin üzerine sis bulut gibi çöktü. - DÜZCE

Sabah, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:49 Kaynak: İHA
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