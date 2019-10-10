Düzce'de yoğun sis etkili oluyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de sis kentteki yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.



Düzce'de sabah saatlerinde sis tekili oluyor. Sis nedeniyle kent merkezinde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Yüksek kesimlerde güneş kendisini gösterirken Düzce kent merkezinin üzerine sis bulut gibi çöktü. - DÜZCE