Düzce'de yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye düşürdü - Son Dakika

Düzce'de yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye düşürdü

05.04.2021 17:20
Düzce'de yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye düşürdü, System.String[]

Düzce-Akçakoca D-655 karayolunda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Düzce- Akçakoca D-655 karayolunda oluşan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Düzce'de, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışla birlikte yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oluyor.

Özellikle, D-655 karayolunun Boğaziçi, Kabalak, Şifalı Su, Çiçekpınar, Tepeköy bölgesinde sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü D-655 karayolunda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

(Tuncay Türkgülü/İHA)

Düzce'de yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye düşürdü
Düzce'de yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye düşürdü
Düzce'de yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye düşürdü

Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düzce'de yoğun sis görüş mesafesini 20 metreye düşürdü - Son Dakika


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