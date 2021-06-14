Düzce'de yoğun yağışla birlikte tek katlı metruk müstakil evin bir kısmı çöktü

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tek katlı metruk müstakil evin bir bölümü çöktü.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tek katlı metruk müstakil evin bir bölümü çöktü. İlçeye bağlı Osmaniye Mahallesi, Derviş Hasan Sokak mevkiinde bulunan Neşe Şen'e ait metruk müstakil evin altındaki toprak yoğun yağış sebebiyle kaydı. Kaymanın etkisiyle evin bir kısmı çöktü. Gürültü üzerine vatandaşlar durumu polis ve 112 acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemede, evin boş olduğu belirlendi.

Osmaniye, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Düzce'de yoğun yağışla birlikte tek katlı metruk müstakil evin bir kısmı çöktü - Son Dakika

Son Dakika

Micheal Frey, Standart Liege'le anlaşmaya vardı

Evli adamla ilişkisi ortaya çıkan kadın, kendini "Dini sohbetler ediyorduk" diyerek savundu

Szczesny, Avrupa Şampiyonası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk kaleci oldu

Son Dakika! Biden, Erdoğan ile görüşmesini değerlendirdi: Pozitif ve verimli bir toplantı yaptık

Umut Nayir, Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini yönetime iletti

Tek şehir iki farklı görüntü: Bir tarafta yılanla sohbet ettiler, diğer tarafta taşladılar

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı: ABD, PKK'ya desteğini sonlandırmalı

ABD'ye mesaj gibi hamle! Erdoğan-Biden görüşmesinde gözler masadaki kitaba kilitlendi