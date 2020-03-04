Düzce'de yoksul ailenin ihtiyaçlarını karşılandı - Son Dakika
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Düzce'de yoksul ailenin ihtiyaçlarını karşılandı

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına devam ediyor.

Düzce'de yoksul ailenin ihtiyaçlarını karşılandı, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi, yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına devam ediyor.


Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koşmayı sürdürüyor. Müdürlük bünyesinde yapılan incelemeler sonucu Düzce'de yaşayan 9 çocuklu ailenin evinde eksik olan eşya ve gıda malzemeleri karşılanarak aileye teslim edildi. Aileye koltuk takımı, halı, yatak, battaniye ve yorgan gibi ihtiyaçların yanı sıra gıda yardımı da yapıldı. Yardım çalışması hakkında bilgiler veren Sosyal Yardım İşleri Müdürü Gönül Asuk, Düzce'de yaşayan her ihtiyaç sahibi aileye ulaşmak istediklerini belirterek, "İlimizde ikamet eden ve ihtiyaç sahibi ailelerin hepsine ulaşmak için çabalıyoruz. Yaptığımız incelemelerde öncelik sırasına göre belirlediğimiz ailelere yardım ulaştırıyoruz. Bu yardımlar ev eşyası, gıda, kıyafet gibi ihtiyaçların giderilmesi üzerine oluyor. Sosyal yardım çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz" dedi. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:16 Kaynak: İHA
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