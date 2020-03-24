Düzce'de yol açma çalışmalarında sona gelindi - Son Dakika
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Düzce'de yol açma çalışmalarında sona gelindi

6 saat önce

Düzce Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele ederken bir yandan da İl genelinde başlatmış olduğu çalışmalarına devam ediyor.

Düzce'de yol açma çalışmalarında sona gelindi, System.String[]

Düzce Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele ederken bir yandan da İl genelinde başlatmış olduğu çalışmalarına devam ediyor.


Düzce'de yeni yolların açılma çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor.


Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne Bağlı ekipler, yeni yolların açılması çalışmalarına tüm hızı ile devam ediyor. Akınlar ve Kuyumcuhacıali Mahallesi'nde başlatmış oldukları yeni çevre yolu çalışmalarında sona gelindi.


Düzce Belediyesi şehrin dört bir yanında yeni yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Akınlar ve Kuyumcuhacıali mahallelerinde Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni çevre yolu çalışmalarında sona geldi. Ekipler bölgede çift şeritli yolda dolgu çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmaların kısa bir süre sonra tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılması noktasında, yol açılması ile birlikte D-100 Karayolu ile D-655 Karayolu arasında ki sıkışmaların da önüne geçilmesi bekleniyor. - DÜZCE

Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:56 Kaynak: İHA

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