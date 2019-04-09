Son Dakika Haberleri: Düzce'de Yol Açma Çalışması

Düzce'de Yol Açma Çalışması

24 dakika önce

Düzce Belediyesi tarafından Arapçiftliği Mahallesi'nde yol açma çalışması yapıldığı bildirildi.

Düzce'de Yol Açma Çalışması, System.String[]
Düzce Belediyesi tarafından Arapçiftliği Mahallesi'nde yol açma çalışması yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen yeni yol açma çalışmalarının Arapçiftliği Mahallesi'nde devam ettiği belirtildi.

Ekiplerin mahallelerde kaldırım, yol açma ve asfaltlama çalışmalarına hız vererek hizmet atağını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yeni açılan yollar, ulaşım sorunu yaşayan vatandaşlara rahat bir nefes aldırırken, Düzce'nin gelişimine de katkı sağlıyor. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Arapçiftliği Mahallesindeki yol açma işlemi ile altyapısı da tamamlanarak cadde asfaltlanacak."
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:58 Kaynak: AA
Fen İşleri Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Düzce, Güncel
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