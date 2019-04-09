Düzce'de Yol Açma Çalışması

Düzce Belediyesi
tarafından Arapçiftliği Mahallesi'nde yol açma çalışması yapıldığı bildirildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri tarafından yürütülen yeni yol açma çalışmalarının Arapçiftliği Mahallesi'nde devam ettiği belirtildi.
Ekiplerin mahallelerde kaldırım, yol açma ve asfaltlama çalışmalarına hız vererek hizmet atağını sürdürdüğü aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Yeni açılan yollar, ulaşım sorunu yaşayan vatandaşlara rahat bir nefes aldırırken, Düzce'nin gelişimine de katkı sağlıyor. Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Arapçiftliği Mahallesindeki yol açma işlemi ile altyapısı da tamamlanarak cadde asfaltlanacak."