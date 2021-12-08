Düzce'de yol denetiminde 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şüphe üzerine durdurdukları araçlarda ve şahıslar üzerinde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlıklarının destekleriyle D-100 kara yolu Üçköprü köyü mevkisinde geniş kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Dünyada yalnızca Türkiye'de çıkarılıyor! Elmastan 10 bin kat daha değerli olan diaspor taşı, Hollywood ünlülerinin de ilgisini çekiyor