Düzce'de yol denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 52 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de yol denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 52 şüpheli gözaltına alındı

07.08.2022 14:00
Düzce'de yol denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 52 şüpheli gözaltına alındı

Düzce'de yol denetimleri ve kolluk devriyelerinde uyuşturucuyla yakalandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 52 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

Düzce'de yol denetimleri ve kolluk devriyelerinde uyuşturucuyla yakalandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 52 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerince 4 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında yol denetimi ve kolluk devriyesi gerçekleştirildi.

Ekiplerce durdurulan 20 araçta bulunan biri kadın 52 şüpheli üzerinde yapılan aramalarda, 1 kilo 2 gram kubar esrar, 57 gram metamfetamin, 4 gram kenevir tohumu, 326 kök Hint keneviri, 4 uyuşturucu hap ve "payp" olarak bilinen 14 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 52 zanlı hakkında "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" ile 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet suçlarından adli işlem başlatıldı.

YORUMLAR
500
Tarladan plastik doğrama çalan şahıslar yakalandı Tarladan plastik doğrama çalan şahıslar yakalandı Düzce'den 2 düzensiz göçmen yakalandı Düzce'den 2 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA

Jandarma, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de yol denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 52 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:20 Ankara'dan sonra İstanbul ve İzmir belediyeleri de Halk Ekmek'e zam yaptı! Fırın fiyatına yaklaştı
12:48 Ebru Şancı Öztürk ölümden döndü: Bedenim iyileşti ruhum iyileşmedi
12:46 Galatasaray Süper Lig'de ilk maçına çıkıyor! İşte transferleriyle şov yapan sarı kırmızılıların muhtemel 11'i
12:44 İstanbul'da 20 yaşındaki genci işkenceyle öldürüp evinin önüne attılar! Cenazesi Mardin'e gönderildi
12:25 2.5 yaşında katledilen Müslüme Yağal'ın bilirkişi raporu vahşeti kanıtladı: Cinsel istismara uğradıktan sonra öldürülmüş
12:16 Tartıştığı oğlu Keremcan 15. kattan atlayınca kendisini kaybeden baba kafasına ateş ederek intihar etti
12:11 15 yaşındaki çocuk bilgisayar başında kalp krizi geçirerek vefat etti
12:00 Kasayı boşaltmaya çalışırken kasiyer tarafından defalarca bıçaklanarak ağır yaralanan hırsızın son sözleri "öldüm" oldu
11:54 23 yaşındaki voleybolcu Zehra Güneş reklam anlaşmasından dudak uçuklatan bir kazanç sağlayacak
11:43 İstanbul'da bir tarafta ayçiçek tarları, diğer tarafta yükselen gökdelenler görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 14:00:43. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce'de yol denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 52 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement