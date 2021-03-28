Düzce'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı 3 ölü, 10 yaralı - Yeniden - Son Dakika

Düzce'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı 3 ölü, 10 yaralı - Yeniden

28.03.2021 11:14

Düzce'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı 3 ölü, 10 yaralı (2)- YenidenDÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde eski İstanbul karayolunda yolcu otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Düzce'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı 3 ölü, 10 yaralı (2)- Yeniden

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde eski İstanbul karayolunda yolcu otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Araçların D-655 yolundaki heyelan nedeniyle yönlendirildiği eski İstanbul yolunda meydana gelen kazanın ardından karayolunda trafik akışı kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Akçakoca ile Sakarya'nın Kocaali ilçesi arasındaki eski İstanbul karayolunun Edilli mevkiinde meydana geldi. D-655 yolunda heyelan nedeniyle araçların yönlendirildiği eski İstanbul yolu olarak bilinen Akçakoca ile Sakarya arasındaki yolda trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul istikametine giden ve sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 34 ANB 135 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen 14 AAY 823 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobil büyük hasar görürken, otobüs ise çarpışmanın etkisiyle bariyerlere çarparak durdu.

Can pazarının yaşandığı kazanın ardından haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobilde bulunan 4 kişiden 3'ünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, 1 kişi ise ağır yaralandı. Bariyerlere çarparak duran otobüste ise 9 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazada demir yığını haline dönüşen otomobilde sıkışarak yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedenleri ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemede bulundu. Trafik akışı ise kontrollü şekilde sağlanıyor.

Düzce'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı 3 ölü, 10 yaralı - Yeniden
Düzce'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı 3 ölü, 10 yaralı - Yeniden
Düzce'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı 3 ölü, 10 yaralı - Yeniden
Düzce'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı 3 ölü, 10 yaralı - Yeniden

Otomobil, Akçakoca, İstanbul, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Düzce'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı 3 ölü, 10 yaralı - Yeniden - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Daha fazla yerde tutamadık" diyen Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: AKINCI PT-3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Rusya askeri gemi sayısını artırdı, büyük operasyon iddiası ses getirdi Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Rusya askeri gemi sayısını artırdı, büyük operasyon iddiası ses getirdi Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti Uzungöl İmar Planı'na durdurma kararı Uzungöl İmar Planı'na durdurma kararı Cumhurbaşkanı A Milli Takım'a tebrik telefonu açtı, konuşmaya Şenol Güneş'in esprisi damga vurdu: Gol yoksa, düğün de yok Cumhurbaşkanı A Milli Takım'a tebrik telefonu açtı, konuşmaya Şenol Güneş'in esprisi damga vurdu: Gol yoksa, düğün de yok Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı Norveç'in yıldızı Haaland'ın Türkiye karşısındaki performansı sosyal medyada alay konusu oldu Norveç'in yıldızı Haaland'ın Türkiye karşısındaki performansı sosyal medyada alay konusu oldu
Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti         
11:15
Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada         
10:22
Mutant virüsün daha çok çocukları etkilediği ortaya çıktı Mutant virüsün daha çok çocukları etkilediği ortaya çıktı         
09:51
Sevgilisini darbettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yemek yemeye devam etti Sevgilisini darbettikten sonra hiçbir şey olmamış gibi yemek yemeye devam etti         
09:39
Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin'in iddialı fotoğrafları sorulunca sert çıktı: Namus öyle ölçülmez Yiğit Marcus Aral, sevgilisi Şevval Şahin'in iddialı fotoğrafları sorulunca sert çıktı: Namus öyle ölçülmez         
09:25
Yol kenarında bıraktığı bisiklet hayatını kurtardı Yol kenarında bıraktığı bisiklet hayatını kurtardı         
09:02
ÇiftlikBank bitti şimdi de fırsatçıları ortaya çıktı! ÇiftlikBank bitti şimdi de fırsatçıları ortaya çıktı! "Mağdurum, dolandırıldım" deyip yatırdıklarından fazlasını almışlar         
08:11
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Kan, kıl ve idrar örnekleri alındı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu açıklaması: Kan, kıl ve idrar örnekleri alındı         
01:09
Takip ettiği kocasını bir kadının evinde basan eş, ortalığı birbirine kattı Takip ettiği kocasını bir kadının evinde basan eş, ortalığı birbirine kattı         
23:04
Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı         
20:36
Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının küçük kızı, vahşeti görmemesi için olay yerinden böyle uzaklaştırıldı Eski sevgilisi tarafından öldürülen kadının küçük kızı, vahşeti görmemesi için olay yerinden böyle uzaklaştırıldı         
17:25
Şaşkına çeviren olay! Kelebekler Vadisi'nin suyunu 33 yıl kaçak kullanmışlar Şaşkına çeviren olay! Kelebekler Vadisi'nin suyunu 33 yıl kaçak kullanmışlar         
16:56
Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi Acun Ilıcalı, Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'nı Instagram'dan sildi         
15:57
Lüks aracın fiyatını gören aradı! 2 saatte binlerce liralık vurgun yaptılar Lüks aracın fiyatını gören aradı! 2 saatte binlerce liralık vurgun yaptılar         
14:50
Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi Van Gölü'nde yeni bir tür olan 'Küçük mercan' balığı keşfedildi         
13:09
Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı Eşlerini bırakıp aynı adama kaçan eltilerin pişkinliği izleyicileri çileden çıkardı         
09:14
Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2021 11:40:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı 3 ölü, 10 yaralı - Yeniden - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei