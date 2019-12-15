Düzce'de yolcu otobüsü yoldan çıktı: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de yolcu otobüsü yoldan çıktı: 2 yaralı - Son Dakika

Düzce'de yolcu otobüsü yoldan çıktı: 2 yaralı

6 saat önce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.

Düzce'de yolcu otobüsü yoldan çıktı: 2 yaralı, System.String[]

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bodrum'dan Alaplı'ya giden Yüksel İ. (50) idaresindeki 16 RH 799 plakalı yolcu otobüsü, Akçakoca-Alaplı D-010 kara yolu Akkaya köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kazada, hafif yaralanan 2 yolcu hastaneye götürüldü.

Otobüs, yolcuların tahliye edilmesinin ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Yolcular ise bölgeye gönderilen başka bir otobüsle yollarına devam etti.

Akçakoca, Alaplı, Bodrum, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:20 Kaynak: AA
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