Düzce'de yollar beton oluyor - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, ilk kez uygulanan silindirle sıkıştırılmış beton yol çalışmasını yerinde inceledi.

Düzce'de köy yollarında beton uygulaması hayata geçiriliyor. Vali Cevdet Atay beraberindeki heyet ile birlikte İl Özel İdaresi'nce Düzce'de uygulanmaya başlayan silindirle sıkıştırılmış beton yolların ilk uygulaması olan Asar köyünde bin 500 metrelik yolda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Atay, daha ekonomik olan yeni yapılan uygulamanın vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

Daha ekonomik

Özel idaresi tarafından hayata geçirilen silindirle sıkıştırılmış beton yolların alternatiflerine kıyasla yüzde 39 daha ekonomik ve 3-4 kat daha uzun ömürlü olduıu bildirildi. Ayrıca, asfalt yollarda kullanılan bağlayıcı, yurtdışından ithal edilen ham petrolün damıtılmasından elde edilen bitüm iken silindirle sıkıştırılmış beton yollarda kullanılan bağlayıcı üretimi yerli ve milli kaynaklara dayanan çimento olduğu buna ek olarak yolların 20-25 yıla varan uzun servis ömürleri boyunca çok az bakım/onarım ihtiyacı duyulduğu aktarıldı.

Bu yıl 15 kilometreye yakın yol yapılacak

Düzce'de ilk defa uygulanan beton yol çalışmaları kapsamında toplamda 14,8 kilometre yolun beton kaplama yapılması hedeflenirken Asar köyünde bulunan bin 500 metrelik yolda çalışmalara başlanıldı.

Silindirle sıkıştırılmış beton yol çalışmalarının Merkez ilçede 6, Akçakoca 1.8, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova Kaynaşlı birer kilometre, Yığılca ilçesinde de 2 kilometre olmak üzere toplamda 14,8 kilometre yolun beton kaplama yapılması hedefleniyor. - DÜZCE