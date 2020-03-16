Düzce'de yüksek kesimlere kar yağdı - Son Dakika
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Düzce'de yüksek kesimlere kar yağdı

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Düzce'de yüksek kesimlere kar yağdı, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde kalan köylerde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye kadar çıktı.


Kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Çam Dağı köyünde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı dolayısıyla şehrin yüksek kesimleri beyaza büründü. Karla kaplanan yollar Düzce İl Özel İdaresi ekiplerince yol açma çalışmalarına başlandı. - DÜZCE

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:08 Kaynak: İHA
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