Düzce'de yüksek kesimlere kar yağdı - Son Dakika

Düzce'de yüksek kesimlere kar yağdı
6 saat önce
DÜZCE (İHA) – Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:08 Kaynak: İHA
DÜZCE (İHA) – Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde kalan köylerde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye kadar çıktı.
Kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Çam Dağı köyünde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı dolayısıyla şehrin yüksek kesimleri beyaza büründü. Karla kaplanan yollar Düzce İl Özel İdaresi ekiplerince yol açma çalışmalarına başlandı. - DÜZCE
Son Dakika Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı Ardahan'da 'Mart kapıdan baktırır' atasözü gerçek oldu, lapa lapa kar yağdı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Pozitif çıkan yeni hastalar var, akşam açıklayacağım Son Dakika: Türkiye'nin uçuş yasağı uyguladığı ülke sayısı 20'ye yükseldi