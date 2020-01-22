Düzce'de yükümlülerden "İşleyen Eller Gülen Yüzler" Sergisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de yükümlülerden 'İşleyen Eller Gülen Yüzler' Sergisi - Son Dakika

Düzce'de yükümlülerden "İşleyen Eller Gülen Yüzler" Sergisi

6 saat önce

Düzce Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlüler tarafından hazırlanan el ürünleri sergisi, düzenlenen törenle açıldı.

Düzce'de yükümlülerden

Düzce Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlüler tarafından hazırlanan el ürünleri sergisi, düzenlenen törenle açıldı.

Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "İşleyen Eller Gülen Yüzler" sergisinin açılışı, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü tarafından yapıldı.

Düzce Belediyesi, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ve Düzce Ticaret Borsası iş birliğiyle düzenlenen sergide 35 yükümlüye ait telkari, kazaziye ve filografi sanatıyla yapılan el ürünleri yer aldı.

Sergiyi gezen Vali Dağlı, Başsavcı Çelik ve Başkan Özlü eserleri tek tek inceleyerek bilgi aldı.

Ebru sanatına ait eserlerin yer aldığı sergide, ebru sanatı ve kaligrafi sanatı da canlı olarak icra edildi.

Sergide Başsavcı Çelik tarafından Dağlı ile Özlü'ye yapılan eserlerden hediye edildi.

Düzce Belediyesi, Zülkif Dağlı, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 05:00 Kaynak: AA
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