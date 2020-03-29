Düzce'de yurt dışından gelen 159 kişi daha yurda yerleştirildi - Son Dakika

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Düzce'de yurt dışından gelen 159 kişi daha yurda yerleştirildi
6 saat önce
Düzce'de yurt dışından gelen 159 kişi daha yurda yerleştirildiDÜZCE'de, yurt dışından gelen 159 kişi, koronavirüs önlemleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtta karantina altına alındı.
Düzce'de yurt dışından gelen 159 kişi daha yurda yerleştirildi
DÜZCE'de, yurt dışından gelen 159 kişi, koronavirüs önlemleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumu'na ait yurtta karantina altına alındı.
İstanbul'a Katar'dan uçakla gelen 54 kişi ile Ukrayna'dan gemi ile gelen 105 kişi, sağlık kontrolünden geçirilerek otobüslerle Düzce'ye getirildi. Düzce'ye gelen Türk vatandaşları Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Raziye Begüm Sultan Yurdu'na yerleştirildi. Polis, AFAD, UMKE ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yurtta karantina altına alınanların kayıtları yapıldı. 159 kişi, koronavirüs önlemleri kapsamında 14 gün boyunca yurtta karantina altında tutulacak.
Düzce'de, son gelenlerle birlikte 2 yurtta toplam 439 kişi karantinaya alındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 01:26 Kaynak: DHA
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