Düzce'de yurtlarda karantinada kalanlar evlerine gönderildi - Son Dakika

Düzce'de yurtlarda karantinada kalanlar evlerine gönderildi

DÜZCE'de, yurt dışında gelmeleri nedeniyle yurtta karantina altında tutulan 467 kişi karantina süresinin dolması ile memleketlerine gönderildi.

Tatil, eğitim ve yurt dışında çalışanlar koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilirken, Düzce'de bulunan Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Necla Pekolcay ve Raziye Begüm Sultan öğrenci yurtlarında karantinaya alındı. 467 kişinin karantina süreleri bugün doldu. Tek tek yurttan dışarı çıkanların pasaport ve kimlik kontrolleri yapıldı. 467 kişi 24 otobüse bindirilerek memleketlerine gönderildi. Karantina süresi sonunda yurttan ilk defa çıkan vatandaşlar, ailelerini özlediklerini dile getirdi.