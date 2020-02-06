Düzce'de yüzme bilmeyen kalmayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Düzce'de yüzme bilmeyen kalmayacak - Son Dakika Spor

Düzce'de yüzme bilmeyen kalmayacak

6 saat önce

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik yüzme kursları devam ediyor.

Düzce'de yüzme bilmeyen kalmayacak, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan ilkokul 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik yüzme kursları devam ediyor.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine bağlı havuzun daha aktif olarak kullanılması, ilkokulda okuyan 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ile oyun dersini yüzme öğrenerek değerlendirmeleri amacıyla planlanan "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi Düzce'de de devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzme antrenörleri tarafından ayda 3 okul ve 250 öğrenciye haftanın 4 günü, 4'er saatten yüzme eğitimi veriliyor. Proje ile şimdiye kadar toplam bin 500 öğrenciye yüzme eğitimi verildi.


Öğrencilerin ve ailelerin projeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, "İnşallah el ele vereceğiz, sadece yüzme değil birçok branşta sporu öne çıkartarak tüm kötülüklerin üzerine gideceğiz. Hem zihnen hem bedenen sağlıklı toplum olacağız. Bunun yanında da tabii ki uluslararası anlamda göğsümüzü kabartacak, Ay-Yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecek şampiyonları da buradan yetiştireceğiz" dedi. - DÜZCE

Düzce, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 12:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yusuf Yazıcı'nın forması Trabzonspor'a dönene kadar emekli edildi
Jose Mourinho, Cengiz Ünder'i transfer etmek istiyor Kadın basketbolcular maç sonunda birbirine girdi! O anlar kamerada Rıdvan Dilmen: MHK ve TFF'ye göre Göztepe-Beşiktaş maçında kural hatası yok

Son Dakika Haberleri
17:37 Sendikasız işçi çalıştıran Nusret, New York'ta protesto edildi
17:21 Tolga Sarıtaş, Çukur dizisinde rol alacağı iddialarını yalanladı
16:37 Arkadaki sahne olay yarattı! Şeyma Subaşı eleştirilerin hedefi oldu
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 18:48:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce'de yüzme bilmeyen kalmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]