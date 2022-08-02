Yüzünü yıkamak istedi, gölete düşerek can verdi - Son Dakika
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Yüzünü yıkamak istedi, gölete düşerek can verdi

02.08.2022 20:41
Yüzünü yıkamak istedi, gölete düşerek can verdi

Düzce'de yüzünü yıkamak için eğildiği gölete düşen kişi hayatını kaybetti.

Düzce'de yüzünü yıkamak için eğildiği gölete düşen kişi hayatını kaybetti.

Olay, Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Köprübaşı Ömer Efendi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyün göletine yakın bir yerde çalışma gerçekleştiren 27 yaşındaki Burak Erdinç, terleyince gölette elini yüzünü yıkamak istedi. Bir anda dengesini kaybeden Erdinç, gölete düştü. Durumu fark eden kişiler yardıma koşsada 27 yaşındaki genç gözlerden kayboldu. Köylülerin yardımı ile sudan çıkarılan genç için olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde 27 yaşındaki Burak Erdinç'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Burak Erdinç'in cansız bedeni morga kaldırıldı. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

Burak Erdinç, Gölyaka, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yüzünü yıkamak istedi, gölete düşerek can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yüzünü yıkamak istedi, gölete düşerek can verdi - Son Dakika
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