Üye Girişi
Düzce'de zabıtadan KDV indirimi denetimi - Son Dakika

Düzce'de zabıtadan KDV indirimi denetimi

15.02.2022 09:52
Düzce'de zabıtadan KDV indirimi denetimi

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri temel gıda maddelerinde uygulanan KDV indirimi için merkatlarda denetim gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri temel gıda maddelerinde uygulanan KDV indirimi için merkatlarda denetim gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak KDV indirimine yönelik Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce denetim gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Koçyazı Mahallesinde bulunan bir markette denetim gerçekleştiren ekipler, denetim kapsamında gıda ürünlerine indirim yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda kontrol gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde KDV geçişinin devam ettiği görülen işletmeye uyarıda bulunan ekipler, yeni fiyat tarifelerinin bir an önce raf fiyatlarına yansıtılmasını istedi. Denetimlerin kent genelindeki tüm yerel ve zincir marketlerde sürdürüleceği belirtildi. - DÜZCE

Düzce'de zabıtadan KDV indirimi denetimi
Düzce'de zabıtadan KDV indirimi denetimi

YORUMLAR
500

Zabıta Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Türkiye, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de zabıtadan KDV indirimi denetimi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:54 Gençlerin yüzde 73'ü yurt dışında yaşamak istiyor
09:40 Vasiyetini açıkladıktan sonra zehirlenen Serdar Ortaç'a Arto: İlaçla birlikte alkol kullanma
09:38 Olay iddia! MOBESE krizi Süleyman Soylu ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın arasını açtı
09:18 Kabine yarın toplanıyor: İşte masaya gelmesi beklenen çok kritik başlıklar
09:17 Yurttaşlar illallah demişti! Parti liderlerine ne kadar elektrik faturası geldi?
09:17 Uğur Şahin ve Özlem Türeci'den 3 gün sonra farklı karar! "Yılın Atatürkçüsü" ödülünü neden kabul etmediler?
09:11 Şahan Gökbakar'dan Muharrem Sarıkaya isyanı: Yöneticileri kınıyorum
08:48 Skandal: Belçika'da 4 kadını öldüren katil, Türkiye'ye iade edildikten 3 yıl sonra serbest kaldı!
08:35 Rusya - Ukrayna geriliminde bu tarih çok önemli! İşgale Çin Olimpiyatları engeli
08:34 Cip küçükbaş havyan sürüsüne daldı! 58 hayvanın ölümüne sebep oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 10:02:03. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce'de zabıtadan KDV indirimi denetimi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement