Son Dakika Haberleri: Düzce'de zincirleme kaza (1)
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Düzce'de zincirleme kaza (1)

13 dakika önce

Düzce'de TEM Otoyolu'nda, bir otobüs, bir tanker ve bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.

Düzce'de zincirleme kaza (1), System.String[]

Düzce'de TEM Otoyolu'nda, bir otobüs, bir tanker ve bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı. Düzce- Sakarya sınırında meydana gelen kaza üzerine Düzce ve Sakarya'dan itfaiye ve 112 Acil ekipleri olay yerine hareket etti. Kazayı gören sürücüler yaralıların yardımına koştu.

Görüntü dökümü

-Olay yerinden genel ve detaylar 

DÜZCE  


Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:33 Kaynak: DHA
TEM Otoyolu, Düzce, Güncel
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