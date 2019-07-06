Düzce'de zincirleme kaza (1)

DÜZCE'de TEM yolunda, otobüs, tanker ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada, çok sayıda kişi yaralandı.

DÜZCE'de TEM yolunda, otobüs, tanker ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada, çok sayıda kişi yaralandı. Düzce- Sakarya sınırında meydana gelen kazayı görenlerin ihbarıyla iki ilçeden çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye yönlendirildi. Diğer sürücüler yaralıların yardımına koştu.

- Zce

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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