Düzce'de zincirleme kaza (1)
24 dakika önce
DÜZCE'de TEM yolunda, otobüs, tanker ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada, çok sayıda kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:30 Kaynak: DHA
DÜZCE'de TEM yolunda, otobüs, tanker ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada, çok sayıda kişi yaralandı. Düzce- Sakarya
sınırında meydana gelen kazayı görenlerin ihbarıyla iki ilçeden çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi bölgeye yönlendirildi. Diğer sürücüler yaralıların yardımına koştu.
- Zce
Fenerbahçe'nin yeni transferi Allahyar fırtına gibi esiyor!
Zincirlikuyu'da metrobüs kaza yaptı! Yaralılar var
TEM'de yol üzerinde yatan kadın polisi alarma geçirdi!
Son Dakika! Piknikten dönen işçileri taşıyan midibüs devrildi! 12'si ağır 23 yaralı