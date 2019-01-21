Son Dakika Haberleri: Düzce'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Düzce'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

1 saat önce

DÜZCE'de, 3 otomobil ve 1 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Düzce'de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı, System.String[]
DÜZCE'de, 3 otomobil ve 1 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza TEM yolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Selçuk Duran yönetimindeki 16 SCD 91 plakalı TIR'ın lastiği patladı. Yolun sol şeridinde duran TIR'a, Bilal Çelik yönetimindeki 34 FF 1855 plakalı otomobil çarptı. Daha sonra kazayı görerek yavaşlayan ve diğer şeride geçmeye çalışan Talip Ekşi'nin kullandığı 34 JS 0898 plakalı otomobile de arkasından gelen Semra Parlak yönetimindeki 34 BB 7224 plakalı otomobil çarptı. Zincirleme kazada, TIR'a çarpan Bilal Çelik ve eşi Zerrin Çelik araçta sıkıştı.

Yaralılar aracın içinden çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Bilal Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, eşi Zerrin Çelik ise ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı. Kazaya karışan diğer araçlarda ise hasar meydana geldi.

Kazaya karışan sürücü Talip Ekşi, "Kazayı gördük. Arkamdan gelen araç duramayarak çarptı. Bizde yaralı yok. Kaza anında çok korktum" dedi. - Zce

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:58 Kaynak: DHA

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