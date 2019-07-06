Düzce'de zincirleme kaza
8 dakika önce
Düzce'de zincirleme kaza (1)Düzce'de TEM Otoyolu'nda, bir otobüs, bir tanker ve bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 06:38 Kaynak: DHA
Düzce'de zincirleme kaza (1)
Düzce'de TEM Otoyolu'nda, bir otobüs, bir tanker ve bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı. Düzce-Sakarya sınırında meydana gelen kaza üzerine Düzce ve Sakarya'dan itfaiye ve 112 Acil ekipleri olay yerine hareket etti. Kazayı gören sürücüler yaralıların yardımına koştu.
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