Düzce'de zincirleme kaza 4 yaralı - Son Dakika
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Düzce'de zincirleme kaza 4 yaralı

6 saat önce

DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda kar yağışı nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Düzce'de zincirleme kaza 4 yaralı, System.String[]

DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda kar yağışı nedeniyle 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında TEM Otoyolu Büyükmelen Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ali Can Bahar yönetimindeki 06 REP 36 plakalı kamyon, kar yağışının etkili olduğu bölgede, kayan Ufuk Yıldırım yönetimindeki 17 DH 142 plakalı hafif ticari araca çarptı. Arkadan gelen Murat Abanoz yönetimindeki 34 PJ 8980 plakalı otomobil de kaza yapan araçlara çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Ufuk Yıldırım ile yanındaki Asım Akbaş, Necmettin İlbay ve Barış Kaan Baş yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırdı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde trafik tek şeritten verildi.

Kamyon şoförü Ali Can Bahar, Önümde ilerleyen araç kaymaya başladı. Ben kurtarmaya çalıştım, ancak çarptım dedi.


TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 04:36 Kaynak: DHA
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