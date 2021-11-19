Son dakika: DÜZCE'DE ZİNCİRLEME KAZA 5 YARALI - Son Dakika

DÜZCE'de, TEM Otoyolunda 1'i oto kurtarıcı 9 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında TEM Otoyolu Küçük Melen mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan 1'i oto kurtarıcı 9 araç yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi gönderildi. Kazada 5 kişi yaralanırken, 2 kişi sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından olay yerinde kalmak istedi. 3 kişi ise Düzce'de bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.