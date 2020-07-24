Düzce'de zincirleme kaza: 7 yaralı - Son Dakika

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'BİR ANDA VURDU, TAKLA ATTI'TIR sürücüsü Fehmi Şentürk, "Biz ışıklardan yeni hareket ettik, yaklaşık 50 metre ilerledik. Bir anda beyaz araç vurdu. Vurunca takla attı karşı şeride geçti" dedi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında D-655 Karayolu Yığılca sapağı mevkiinde meydana geldi. İsmail Canpolat yönetimindeki 34 RJ 6534 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Süleyman İnan 'ın kullandığı 34 DD 5328 plakalı otomobile, İnan yönetimindeki araç ise çarpmanın etkisiyle Fehmi Şentürk'ün kullandığı 14 AAN 057 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İsmail Canpolat'ın direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil karşı şeride geçerek takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, otomobilde sıkışan İsmail Canpolat'ı kurtardı. Süleyman İnan ile otomobil içinde bulunan 5 çocuk yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

DÜZCE'de, 2 otomobil ile TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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