DÜZCE Dede ve torunu aç kalan tilkiyi elleriyle besledi - Son Dakika

Dede ve torunu aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, dede ve torunu evlerinin bahçesine gelen aç kalan tilkiyi beslerken, sosyal medyada yayınlanan görüntüler beğeni topladı.

Akçakoca ilçesinde aç kalan tilkiler ilçe merkezindeki müstakil evlerin bahçelerine kadar girdi. Bahattin Türkoğlu ile torunu Berat Türkoğlu bahçelerine gelen tilkiyi besledi. Bir süre dede ve torunu tarafından beslenen tilki her gece aynı bölgeye gelmeye başladı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, torun ve dedenin verdiği yiyeceklerle beslenen tilkinin bir süre sonra gözden kaybolması yer aldı. Dede ve torununun tilkiyi beslediği anın görüntüleri beğeni topladı.