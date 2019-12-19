Düzce'deki

Düzce'de "2009 Askeri Lise Sınavı sorularının çalınması" davasında yargılanan 9 tutuksuz sanıktan 2'si "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyeliği"nden 3 yıl 1 ay 15 gün ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı, 7 sanık beraat etti.

Düzce 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" ile "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Son savunmalarını yapan sanıklardan A.S.G. hakkındaki suçlamaları reddetti.

Terör örgütü üyesi olmadığını iddia eden A.S.G, "Maddi imkansızlıktan dolayı o dönem tüm toplumdan kabul gören bu evlerde kaldım. İki yıl bile tam kalmadığım bu evlerden dolayı askeri lise sınavı sorularını çalmakla suçlanmak beni yaralıyor. Terör örgütü üyesi değilim. Beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanan sanık F.D. ise hiçbir zaman suç teşkil edecek eylemde bulunmadığını öne sürerek, "Silahlı terör örgütü üyesi olduğum iddialarını reddediyorum. Somut bir delil ortaya konmamıştır. A.S.G'nin ev abisi olarak görevlendirildiği iddiası gerçek dışıdır. 'Ferhat' kod adlı kişi olduğumu kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

Diğer sanıklar da önceki duruşmadaki savunmalarını yineledi, sanık avukatları müvekkillerinin beraatini talep etti.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık A.S.G, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, sanık F.D. ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapse mahkum edildi.

Diğer 7 sanığın delil yetersizliğinden beraatine karar verildi.