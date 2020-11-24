Düzce'deki antik kentte bebek iskeleti ve su arkı bulundu - Son Dakika

Düzce Belediyesince Konuralp bölgesindeki kazı çalışmalarında antik kentteki tiyatroda bebek iskeleti ve su arkının bulunduğu bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, tarihi milattan önce üçüncü yüzyıla kadar dayanan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği, yeni bölümlerin ortaya çıkarılmaya başlandığı belirtildi.

Buluntuların heyecan yaratarak tiyatronun gizemli tarihini bir kez daha ön plana çıkardığı vurgulanan açıklamada, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün de kazı alanında incelemelerde bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada yeni gelişmelere ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Kazı ekipleri, ilk olarak bebek kemiklerini bularak koruma altına aldı. Kemiklerin hangi döneme ait olduğuna dair incelemelerin ardından tiyatro içindeki bebek mezarının gizemi de aydınlatılacak. Düzce Belediyesine ait kazı ekibi, kaldırılan toprağın ardından bir heykel kaidesini de ortaya çıkardı. Bronz bir heykel olduğunu düşünen arkeologlar, heykelin paganlıktan Hristiyanlığa geçiş döneminde yok edilmiş olabileceğini ifade etti. Her geçen gün yeni keşfe şahit olunan Konuralp Antik Tiyatro'da su arkının da başlangıç noktası bulundu. Toprağın kaldırılmasının ardından su arkı tüm ihtişamıyla gözler önüne serilecek."

Faruk Özlü de kazılarda büyük mesafe kat ettiklerini belirterek, "Yaptığımız son kazılarda bir çocuk iskeleti bulundu, bir su arkına rastladık. Çalışmalarımız devam ediyor. Burasını Batı Karadeniz'in çok güzel bir antik kenti olarak ortaya çıkarıp, restore edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada ayrıca sahne önünde yapılacak kazı çalışmaları için tarihi taşların kaldırılarak numaralandırıldığı bildirildi.