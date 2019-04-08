Son Dakika Haberleri: Düzce'deki Bıçaklı Kavga

Düzce'deki Bıçaklı Kavga

30 dakika önce

Düzce'de bir ekmek fırınında yaşanan bıçaklı kavgada tartıştığı kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Düzce'deki Bıçaklı Kavga, System.String[]
Düzce'de bir ekmek fırınında yaşanan bıçaklı kavgada tartıştığı kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün Merkeze bağlı Çerkez Taşköprü köyündeki bir ekmek fırınında Akın Kovan'ı (22) çıkan kavgada bıçakla yaralayarak ölümüne neden olan Afgan uyruklu Akif Korkmaz'ın (18) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkartıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Olay

Çerkez Taşköprü köyündeki bir ekmek fırınında çalışan Afgan uyruklu Akif Korkmaz (18) ile Akın Kovan (22) arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıkmış, kavganın ardından yanında getirdiği bıçakla Kovan'ı yaralayan Korkmaz, olay yerinden kaçmıştı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Kovan, müdahaleye karşın kurtarılamamıştı. Korkmaz ise İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla İstanbul'da yakalanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:58 Kaynak: AA

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