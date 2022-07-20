Düzce'deki deprem Bolu'da da hissedildi - Son Dakika
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Düzce'deki deprem Bolu'da da hissedildi

20.07.2022 23:35
Düzce'deki deprem Bolu'da da hissedildi

Düzce'de 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremi hisseden Bolu'daki vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

Düzce'de 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremi hisseden Bolu'daki vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

Edinilen bilgiye göre, saat 22.49 sıralarında merkez üssü Düzce'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bolu'da da hissedilen depremde vatandaşlar korkuyla evlerinden dışarı çıktı. Namaz kıldığı sırada depremi hisseden Şerife Aşık, "Tam oturdum. Birden sallandı. Korktum. Hemen içeri girdim. Eşim de duymuş. Çocukları aradım hemen. Onlar da duymuşlar. Biz dışarı çıkıyoruz, dedim. Allah büyüğünü yaşatmasın" dedi.

1999 depreminde askerde olduğu için ilk kez deprem yaşadığını belirten Murat Babayiğit, "Televizyon izliyordum. Birden sallanmaya başladı. Son katta oturuyorum. Elbiselerimi giydim ve dışarı çıktım. Tekrar girmeyi düşünmüyorum" diye konuştu. Depremin ardından evinden çıkan başka bir vatandaş ise "Evde televizyon izlerken böyle bir olay yaşadık. Eski günleri hatırladık. Rabbim bir daha bu ülkeye deprem yaşatmasın. Her an bunun bilinciyle yaşamalıyız" ifadelerini kullandı. - BOLU

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Kaynak: İHA

Deprem, Düzce, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'deki deprem Bolu'da da hissedildi - Son Dakika

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