Düzce'deki deprem sırasında panik yaparak yaralanan iki kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar hastanelere başvuran 2 kişi olduğunu bildirdi.

Yılmaz, AA muhabirine, merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlattı.

Depremin ardından hastaneye başvuranlara ilişkin bilgi veren Yılmaz, "Şu ana kadar hastanelerimize başvuran 2 kişi var; biri panik halinde koşarken düşmüş yaralanmış. Bir de panikle yüksekten atladığını değerlendirdiğimiz vatandaşımız var. İkisinin de durumu iyi." ifadelerini kullandı.