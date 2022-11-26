Düzce'de yaşanan deprem sonucu binada mahsur kalan muhabbet kuşu, 3 gün sonra kurtarıldı - Son Dakika
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Düzce'de yaşanan deprem sonucu binada mahsur kalan muhabbet kuşu, 3 gün sonra kurtarıldı

26.11.2022 17:37

Düzce'de 23 Kasım günü meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde bir binanın dördüncü katında mahsur kalan muhabbet kuşu, 3 gün sonra itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım günü saat 04.08 sıralarında 59 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sakarya, Bolu gibi çok sayıda şehirde hissedilen depremde binalar hasar gördü.

5 BİNA AĞIR HASARLI

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yapığı açıklamada, "Gölyaka'da 5 binamız, 8 bağımsız bölümümüz ağır hasarlı. Cumayeri, Gümüşova ve merkezde 3 binamız ağır hasarlı" dedi. Yaralı sayısına ilişkin son bilgileri paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Düzce Gölyaka merkezli depremde Yaralı sayımız son belirlemelere göre 93'tür" ifadelerini kullandı.

100'ÜN ÜZERİNDE ARTÇI SARSINTI

Depremin ardından bölgede 100'ün üzerinde artçı sarsıntı meydana gelirken, ekiplerin çalışmaları da devam ediyor. 3 gündür bir binanın dördüncü katında mahsur kalan Sarı isimli muhabbet kuşu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

"SARI ARTIK BİZE EMANET"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Düzce Belediyesi, "Emine teyzenin 3 gündür 'O benim her şeyim' dediği muhabbet kuşu 'Sarı'yı itfaiye ekiplerimiz kurtardı. 3 gündür 4 katlı binanın 4. katında mahsur kalan 'Sarı' artık bize emanet" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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İtfaiye, Düzce, Güncel, Son Dakika

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