Düzce'deki fabrika deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

Düzce'deki fabrika deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
13.12.2020 00:41
Düzce'de faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasına ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Düzce'de faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasına ait depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu üzeri Taşköprü köyü mevkisindeki fabrikanın depo kısmında bulunan atık malzemelerde henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun fark edilmesi üzerine Düzce İtfaiyesine ihbarda bulunuldu. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra jandarma ile doğal gaz ve elektrik dağıtım şirketlerinin ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince yapılan çalışma sonucu yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü.
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