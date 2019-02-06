Son Dakika Haberleri: Düzce'deki Fetö'nün "Çatı Yapılanması" Davası

Düzce'deki Fetö'nün "Çatı Yapılanması" Davası

25 dakika önce

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "çatı yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 22'si tutuklu 77 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Düzce'deki Fetö'nün
Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "çatı yapılanması"na ilişkin soruşturma kapsamında, haklarında dava açılan 22'si tutuklu 77 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamaları yöneltilen tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşma, sanık savunmalarıyla devam ediyor.

İddianameden


Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin ildeki çatı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 77 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

İddianamede, sanıkların, örgütün il genelindeki faaliyetlerini planladıkları ve örgüt hiyerarşisi kapsamında çeşitli sohbet, himmet ve burs toplama gibi faaliyetleri organize ederek örgüt üyelerinin tam bağlılıkla örgüt bünyesinde kalmasını sağladıklarına yer veriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:36 Kaynak: AA

Düzce, 3. Sayfa, Güncel
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