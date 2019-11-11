Son Dakika Haberleri: Düzce'deki "FETÖ'nün mahrem imamları" davasında 15 sanığa hapis cezası
Son Dakika Güncel Düzce'deki 'FETÖ'nün mahrem imamları' davasında 15 sanığa hapis cezası

Düzce'deki "FETÖ'nün mahrem imamları" davasında 15 sanığa hapis cezası

7 saat önce

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yargılanan 15 sanık, 1 yıl 6 ay 22 gün ila 10 yıla kadar hapis cezalarına çarptırıldı.

Düzce'deki

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yargılanan 15 sanık, 1 yıl 6 ay 22 gün ila 10 yıla kadar hapis cezalarına çarptırıldı.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, ankesörlü telefonlardan örgüt üyeleriyle irtibat kurdukları ve askerlerden sorumlu "mahrem imam" oldukları iddiasıyla haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan tutuklu, tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, isnat edilen suçtan tutuklu sanıklar Fahri Halit Beşir ile Emrullah İşlekoğlu'na 10'ar yıl hapis cezası verdi.

Tutuksuz sanıklar Emre Kendir, Muavvez Doğan, Ali Ömer Deniz, Recep Karaca, Mehmet Ayhan, Burak Diker, Hasan Yıldırım Özmen ve İskender Koyun'u 6 yıl üçer ay hapse mahkum eden heyet, etkin pişmanlıktan faydalanan 5 sanığı ise 1 yıl 6 ay 22 gün ila 3 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırdı.

Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 06:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bülent Arınç'ın damadından "delil yetersizliğinden beraat" kararına itiraz
Erdoğan ziyareti öncesi Washington'da FETÖ iş birliğinde Türkiye karşıtı panel düzenlendi Canlı yayında Mehmet Eymür ve Doğu Perinçek kavgası! Birbirlerini "ABD ajanı" olmakla suçladılar Meclis raporu hazırlandı: 150 gencin intiharında mavi balina şüphesi var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2019 01:59:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Düzce'deki "FETÖ'nün mahrem imamları" davasında 15 sanığa hapis cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]