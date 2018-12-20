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Cinsel İstismar Sanığı, Adliyede Polisin Belinden Silahı Alıp Rastgele Ateş Etti

Siyaset Yaptıkları Dönemde Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu ile Çalışan Gürcan Balık İçin Verilen Tahliye Kararı Durduruldu