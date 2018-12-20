Son Dakika Haberleri: Düzce'deki Fetö/pdy Davası

Düzce'deki Fetö/pdy Davası

8 saat önce

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, aralarında meslekten ihraç edilen polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 32'si tutuklu 122 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Düzce'deki Fetö/pdy Davası, System.String[]
Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, aralarında meslekten ihraç edilen polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 32'si tutuklu 122 sanığın yargılanmasına devam edildi.


Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.


Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık E.A, tanık A.M'nin ifadelerinin yalan olduğunu, kendisinin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını ve kimsenin cep telefonuna da yüklemediğini ileri sürdü.

E.A, "Hakkımdaki belgelerde yanlışlık var. Benim nerede çalıştığımı, ne iş yaptığımı herkes bilir. Beni herkes tanır, sürekli aynı binaya gelip görevimi yaptım. Buradaki ifadeler yanlış, bu 'cemaat' denen yapı, nasıl benim ne iş yaptığımı bilmez, anlamadım." diye konuştu.

Daha sonra mahkeme heyeti, "FETÖ'nün emniyet imamı" olduğu ileri sürülen Ş.D. hakkında dosyaya yeni belgeler eklendiğini açıkladı, sanığın "ByLock"ta tespit edilen kullanıcı adı ve şifresini paylaştı.

Savunma yapan Ş.D, "ByLock" kullanmadığını ve raporları kabul etmediğini beyan etti.

Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunmaları ile avukatları dinleyen heyet, duruşmaya yaklaşık yarım saat ara verdi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu bulundukları süre ve mevcut delil durumunu göz önünde bulundurarak, sanıklar R.D, M.K, R.A. ve Y.D'nin, adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyelerine hükmetti.

Diğer tutuklu sanıkların bu halinin devamını kararlaştıran heyet, duruşmayı 28 Aralık'a erteledi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 122 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 09:52 Kaynak: AA

Düzce, Güncel
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