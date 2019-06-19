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Düzce'deki FETÖ/PDY davası

1 saat önce

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davası kapsamında, kapatılan "İsmail'in Yeri" restoranlarının sahibi İsmail Çolak'ın yargılanmasına devam edildi.

Düzce'deki FETÖ/PDY davası, System.String[]
Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davası kapsamında, kapatılan "İsmail'in Yeri" restoranlarının sahibi İsmail Çolak'ın yargılanmasına devam edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Çolak ile avukatı ve yakınları katıldı.
Mahkeme heyeti, bir önceki celsede Bolu 1. ve 2. Ağır Ceza mahkemelerindeki Çolak'ın isminin geçtiği belgeleri okudu. Belgeler hakkında savunma yapan Çolak, aleyhte hususları kabul etmediğini belirtti.
Bolu'da düzenlenen sohbetlere zaman zaman katıldığını aktaran Çolak, "Beni Bolu'daki başka bir şirkete haberim olmadan ortak etmişler. Oranın il abisi benim yanıma geldi, ortaklık belgelerini imzalattı ama ben oraya hiç para vermedim. Sohbetlere de zoraki gittim, oradaki bir okulda yapılan sohbetlere giderdim."
Mahkeme başkanının, "Bu gıyabında ortaklık nasıl oluyor?" sorusuna Çolak, "Bunlarda her türlü oluyor efendim." diye cevap verdi.
Sanık ve avukatını dinleyen heyet, iddia makamının mütalaasını aldı.
Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında ifadeleri bulunan S.Y, N.A. ve O.D'nin, tanık sıfatıyla dinlenmesi için zorla getirilmesine, sanığın yurt dışına kaçma durumu da göz önüne alınarak mevcut delil durumu kapsamında tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.
Sanığın avukatı, mütalaanın ardından müvekkilinin ByLock kullanıcısı olmadığını ifade ederek, "Belirtilen ByLock kayıtlarında, bir yurdun parası ve para transferi konuşuluyor. Bu ByLock müvekkilime ait değildir. Müvekkilim Amerika vizesi, Polonya'da oturma izni olmasına rağmen adalete güvenip ülkesine döndü, adalet önüne geldi. Tahliyesini talep ediyoruz." diye konuştu.
Son sözü sorulan Çolak, tanıkların dinlenmesinde herhangi bir sakınca olmadığını aktararak, şunları söyledi:
"Rahatsızlığım yüzünden tahliyemi talep ediyorum. Mecburi ihtiyaçlarımı göremiyorum. Ben çocuklarımı ve torunlarımı bırakıp hiçbir yere gitmem. Kaçacak olsaydım yurt dışından dönmezdim. İş yerimdeki sabit hattın internetinden ByLock'a giriş yapılmış, ben ByLock kullanmadım."
Mahkeme, S.Y, N.A. ve O.D'nin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile dinlenmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 17 Temmuz'a ertelendi.
Cumhuriyet savcısı, sanık İsmail Çolak hakkında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılması talebinde bulunmuştu.
FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edilerek KHK ile kapatılan Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği (DÜSİAD) yönetici ve üyelerinin aralarında bulunduğu davanın firari sanıkları arasında yer alan İsmail Çolak, 10 Ocak'ta Polonya'dan gelerek emniyet ekiplerine teslim olmuştu.

İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Çolak'ın, FETÖ adına koordinasyon sağladığı ve sohbet toplantıları düzenlediği, himmet, burs ve kurban yardımı toplayarak, örgüt faaliyetleri yürüttüğü belirtiliyor.

Sanığın örgüte insan kazandırmak için çalıştığı, maddi destek sağladığı ve terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı ile 2014 yılında örgüte destek olmak amacıyla 320 bin lira yatırdığı ifade edilen iddianamede, Çolak'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüte finansal destek sağlamak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:45 Kaynak: AA
Düzce, Güncel
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