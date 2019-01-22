Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği (DÜSİAD) yöneticisi ve üyelerinin aralarında bulunduğu, 5'i tutuklu 52 sanığın yargılandığı davada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı.
Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, aralarında "İsmail'in Yeri" et lokantalarının sahibi İsmail Çolak'ın da bulunduğu tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin görüşüldüğü ara değerlendirmede, tutuklu sanıklar İ.B. ve S.K'nin yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildiğini belirtti.
Sanıklar hakkında bazı eksik belgelerin mahkemeye ulaştığını aktaran Mahkeme Başkanı, 15 Temmuz darbe girişiminden 6 ay önce yurt dışına çıkan ve geçen günlerde emniyete teslim olan "İsmail'in Yeri" et lokantalarının sahibi İsmail Çolak'a, Bank Asya
'daki hesap hareketlerini sordu.
Çolak, "Hesaplarımda herhangi bir ilginç durum yok. Ben lokanta sahibi insanım, normal alışverişlerimden dolayı yapılan para transferleridir. Bu hesaplardaki hareketler çok büyük meblağ da değildir." diye konuştu.
Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunmasının ardından cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
Savcı, firari sanıklar Eyüp Çakır
, Fisun Çelik, İbrahim Çelik
, Murat Güner
ve Samet Yılmaz'ın dosyalarının ayrılmasını, İsmail Çolak ile 29 sanığın "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.
Aralarında Çolak'ın da bulunduğu 17 sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılmasını da isteyen cumhuriyet savcısı, 17 sanığın da beraatine karar verilmesini talep etti.
Heyet, sanıkların esas hakkındaki savunmaları için duruşmaya yaklaşık 2 saat ara verdi.
İddianameden
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, DÜSİAD çatısı altında örgüt faaliyetleri yürütüldüğüne yer veriliyor.
İddianamede, 52 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüte finansal destek sağlamak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlamalarıyla 15'er yıl hapis cezası talep ediliyor.