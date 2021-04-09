Düzce'deki Hasanlar Barajı'nda su seviyesi tam kapasiteye ulaştı - Son Dakika

Düzce'de bulunan ve İstanbul'a içme suyu temini sağlamasının yanı sıra tarım arazilerindeki sulama faaliyetlerinde de önemli rol oynayan Hasanlar Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Yoğun yağmur ve kar yağışı alan bölgede kar sularının eriyerek akarsularla birleşmesi barajda doluluk oranının artmasını sağladı.

Düzce Ziraat Odası Başkanı Ramazan Öztürk, AA muhabirine, barajında doluluk oranın yüzde 100'e ulaştığını, yaz aylarında su sıkıntısı çekilmeyeceğini söyledi.

Barajın bölge tarımındaki önemine işaret eden Öztürk, "Düzce Ovası'nda tarım için sulamada kullanılan tek baraj Hasanlar Barajı'dır. Şu anda bu barajın doluluk oranı yüzde 100'ü geçti. Tabii ki de barajın içinde bulunan fazla su boşaltılıyor. Bu yıl tarımda sulamada pek bir sıkıntı beklemiyoruz. Çiftçiler rahat olabilir, herhangi bir sıkıntı çekmeyeceğiz. Bilindiği gibi Batı Karadeniz Bölgesi ve bizim ilimiz en fazla yağış alan bölgelerden biri. Kışa girerken bir sıkıntı olmuştu, bu sıkıntı dünya genelinde olmuştu. Şu anda bir sıkıntı beklemiyoruz." diye konuştu.

Öztürk, İstanbul'un su ihtiyacının bir kısmının da barajdan sağlandığını aktardı. Ramazan Öztürk, rezervin bir kısmı tarım arazisi için kullanıldıktan sonra kalanının İstanbul'a içme suyu olarak ulaştırıldığını söyledi.