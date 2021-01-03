Düzce'deki hava kirliliğinin nedenleri hava kalitesi ölçüm araçlarıyla tespit edilecek - Son Dakika

Düzce'deki hava kirliliğinin nedenleri, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un desteğiyle kente gönderilen 2 hava kalitesi ölçüm aracıyla tespit edilerek buna göre yol haritası belirlenecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Düzce Belediyesi tarafından yılın tamamını kapsayacak şekilde "Temiz Şehir Düzce" sloganıyla başlatılan hava kirliliğiyle mücadele kararlı şekilde sürdürülüyor.

Bu kapsamda Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün girişimi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un desteğiyle kente gönderilen 2 hava kalitesi ölçüm aracı işlemlerine başladı.

Cihazlar sayesinde hava kirliliği kaynaklarının belirlenmesinde hem nokta atışı tespitler yapılacak hem de insan sağlığı üzerindeki etkilerine karşı önemli veriler elde edilerek yol haritası hazırlanacak.

Belediye Başkanı Özlü, şehrin Kuzey ve Doğu kısımlarındaki bölgelere yerleştirilen araçlarla kirlilik kaynağına yönelik tespit yapılacağını belirterek, "Bu analizlerde birim hava içindeki ağır metal, elementel karbon gibi maddelerin de tespiti yapılacak ve ilimizin havasının insan sağlığı üzerindeki etkilerinin tespiti açısından da önemli bir veri elde edilmiş olacak. Hava kalitesi ölçüm araçları, ilimizde kalacak olup bundan sonraki çalışmalarımızda yol çizmemizde önemli rol oynayacak." ifadelerini kullandı.