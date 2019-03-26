Düzce'deki Kavşak ve Peyzaj Çalışmaları

Düzce Belediyesi tarafından, kentin 4 noktasında planlanan kavşakların yapımının tamamlandığı bildirildi.

Düzce Belediyesi tarafından, kentin 4 noktasında planlanan kavşakların yapımının tamamlandığı bildirildi.



Belediyeden yapılan açıklamada, Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin Beyciler, Akınlar, Hastane ve Darıcı mahalle kavşakları yapımının tamamlanmasının ardından çevre düzenleme ve peyzaj çalışmalarını bitirdiği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Araç ve yaya trafiğini olumsuz etkileyen unsurların ortadan kaldırılması ve düzenlemelerin yapılması ile trafik akışı daha güvenli şekilde yapılacak. Ayrıca ekipler şehir merkezinde 3 farklı mahallede park yapımını da tamamlıyor. Konuralp Orhangazi Mahalle Parkı, Çakırlar Mahalle Parkı ve Ağa Mahallesi Parkında çalışmalarda son düzenlemeler gerçekleştiriliyor."

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