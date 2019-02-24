Son Dakika Haberleri: Düzce'deki Kazada Anne Baba Öldü, 2 Yaşındaki Çocukları Yaralı Kurtuldu

Düzce'deki Kazada Anne Baba Öldü, 2 Yaşındaki Çocukları Yaralı Kurtuldu

44 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana gelen kazada anne ve baba hayatını kaybederken, 2 yaşındaki çocukları yaralı olarak kurtuldu.

Düzce'deki Kazada Anne Baba Öldü, 2 Yaşındaki Çocukları Yaralı Kurtuldu, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce'de TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana gelen kazada anne ve baba hayatını kaybederken, 2 yaşındaki çocukları yaralı olarak kurtuldu.

TEM otoyolu Gümüşova rampalarında meydana gelen kazada hayatlarını kaybedenlerin isimleri belli oldu. Kazada Orhan Bozkurt (38) ve Didem Bozkurt (36) çifti hayatını kaybederken, 2 yaşındaki çocukları Miraç Bozkurt ise yaralandı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:24 Kaynak: İHA

Gümüşova, TEM Otoyolu, Anne, Düzce, 3. Sayfa
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