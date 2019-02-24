Düzce'deki Kazada Anne Baba Öldü, 2 Yaşındaki Çocukları Yaralı Kurtuldu
44 dakika önce
DÜZCE(İHA) – Düzce'de TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana gelen kazada anne ve baba hayatını kaybederken, 2 yaşındaki çocukları yaralı olarak kurtuldu.
DÜZCE(İHA) – Düzce
'de TEM
otoyolu Gümüşova
rampaları mevkiinde meydana gelen kazada anne ve baba hayatını kaybederken, 2 yaşındaki çocukları yaralı olarak kurtuldu.
TEM otoyolu Gümüşova rampalarında meydana gelen kazada hayatlarını kaybedenlerin isimleri belli oldu. Kazada Orhan Bozkurt
(38) ve Didem Bozkurt (36) çifti hayatını kaybederken, 2 yaşındaki çocukları Miraç Bozkurt ise yaralandı. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:24 Kaynak: İHA
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