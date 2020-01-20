Düzce'deki konut satışı bir önceki yıla göre düştü - Son Dakika
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Düzce'deki konut satışı bir önceki yıla göre düştü

6 saat önce

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2019 yılında Düzce'de 7 bin 94 konut satışı gerçekleşti.

Düzce'deki konut satışı bir önceki yıla göre düştü, System.String[]

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2019 yılında Düzce'de 7 bin 94 konut satışı gerçekleşti.


Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2019 yılı Ocak ayında 500, Şubat ayında 452, Mart ayında 523, Nisan ayında 434, Mayıs ayında 377, Haziran ayında 343 konut, Temmuz ayında 510 konut, Ağustos ayında 500 konut, Eylül ayında 765 konut, Ekim ayında ise 800 konut, Kasım ayında 778 ve aralık ayında da bin 52 konut satışı gerçekleşti.


Düzce'de 2018 yılında 8 bin 160 konut satışı gerçekleştirilirken bu yıl 7 bin 94'de rakamı ile geçen yıldan az konut satıldığı öğrenildi. - DÜZCE

Türkiye İstatistik Kurumu, Kocaeli, Düzce, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:51 Kaynak: İHA
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