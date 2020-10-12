Düzce'deki köy ve kasabalarda tüm sınıflarda eğitime başlandı - Son Dakika

Düzce'deki köy ve kasabalarda tüm sınıflarda eğitime başlandı

12.10.2020 11:45
Düzce'deki köy ve kasabalarda tüm sınıflarda eğitime başlandı, System.String[]

Düzce Valiliği, il genelindeki tüm köy ve kasabalardaki okulların tüm sınıflarında bugünden itibaren eğitim ve öğretime başlandığını bildirdi.

Düzce Valiliği, il genelindeki tüm köy ve kasabalardaki okulların tüm sınıflarında bugünden itibaren eğitim ve öğretime başlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin Vali Cevdet Atay başkanlığında Düzce Valiliği Toplantı Salonu'nda gündemdeki konuları görüşmek üzere toplandığı belirtildi.

Açıklamada, kentte Kovid-19 vaka sayılarına göre riskli olarak değerlendirilen yerleşim yeri olmadığı belirtilerek, "İl genelindeki tüm köy ve kasabalarda tüm kademelerdeki okulların tüm sınıflarında bugünden itibaren eğitim ve öğretime başlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Düzce Valiliği, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'deki köy ve kasabalarda tüm sınıflarda eğitime başlandı - Son Dakika

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