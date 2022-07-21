Düzce'deki meydana gelen deprem sonrası iki ildeki vatandaşlar kendilerini sokağa attı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 22.49'da Düzce merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Düzce'nin yanı sıra Bolu, Sakarya ve Zonguldak'ta da hissedildi.

VALİ'DEN AÇIKLAMA

Deprem sonrası Düzce Valisi Cevdet Atay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Atay açıklamasında, "Düzce'de saat 22: 49 sıralarında merkez üssü Düzce olarak belirlenen 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. 112 Acil Çağrı Merkezimize ulaşan herhangi bir ihbar bulunmamaktadır. Düzceli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

VATANDAŞLAR KENDİLERİNİ SOKAĞA ATTI

Deprem nedeniyle Düzce ve Bolu'da korku yaşayan bazı vatandaşlar evlerinden çıktı. Vatandaşlar sarsıntı nedeniyle korktuklarını belirtirken, evlerinin önünde ve parklarda oturdu.

"ALLAH BÜYÜĞÜNÜ YAŞATMASIN"

Namaz kıldığı sırada depremi hisseden Şerife Aşık, "Tam oturdum. Birden sallandı. Korktum. Hemen içeri girdim. Eşim de duymuş. Çocukları aradım hemen. Onlar da duymuşlar. Biz dışarı çıkıyoruz, dedim. Allah büyüğünü yaşatmasın" dedi.

"TEKRAR GİRMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

1999 depreminde askerde olduğu için ilk kez deprem yaşadığını belirten Murat Babayiğit, "Televizyon izliyordum. Birden sallanmaya başladı. Son katta oturuyorum. Elbiselerimi giydim ve dışarı çıktım. Tekrar girmeyi düşünmüyorum" diye konuştu.