Düzce'deki motosiklet kazasında yaralanan kişi hayatını kaybetti

Düzce'de motosikletin servis midibüsüne çarpması sonucu yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, dün akşam Doğanlı köyü mevkisinde meydana gelen kazanın ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Abdullah Yılmaz, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yusuf Yetimgüler idaresindeki 34 KN 8444 plakalı motosiklet, D-100 kara yolu Doğanlı köyü mevkisinde kavşakta manevra yapan C.E. yönetimindeki 81 S 1016 plakalı midibüse çarpmıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ve yanındaki Abdullah Yılmaz, yola savrularak yaralanmıştı. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yetimgüler, yaşamını yitirmişti.