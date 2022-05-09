Son dakika! Off-road şenliklerinde araçların kaza anları kameralara yansıdı - Son Dakika
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Son dakika! Off-road şenliklerinde araçların kaza anları kameralara yansıdı

09.05.2022 14:59

Bir son dakika haberine göre Düzce'de hafta sonu düzenlenen 24. Geleneksel Düzce Off-Road Şenlikleri'nde yarışan sürücülerin kaza anları kameralarca kaydedildi.

Düzce'de hafta sonu düzenlenen 24. Geleneksel Düzce Off-Road Şenlikleri'nde yarışan sürücülerin kaza anları kameralarca kaydedildi.

Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından Gölyaka ilçesinde gerçekleştirilen organizasyonda, çeşitli illerden gelen 100 araç ve 200 sporcu zorlu parkurda mücadele etti.

Zorluk derecesi yüksek engelleri geçmeye çalışan sürücülerin kullandığı araçların devrilerek yarış dışı kalma anları, kameralara yansıdı.

DÜSOF tarafından basınla paylaşılan kamera kayıtlarında, sürücülerin kullandığı araçların devrilme anları ve kaza sonrası seyircilerin sürücüleri kurtarma çabaları yer alıyor.

Son dakika! Off-road şenliklerinde araçların kaza anları kameralara yansıdı
Son dakika! Off-road şenliklerinde araçların kaza anları kameralara yansıdı
Son dakika! Off-road şenliklerinde araçların kaza anları kameralara yansıdı
Son dakika! Off-road şenliklerinde araçların kaza anları kameralara yansıdı

YORUMLAR
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24. Geleneksel Düzce Off-Road Şenlikleri sona erdi 24. Geleneksel Düzce Off-Road Şenlikleri sona erdi Düzce'de off-road yarışları heyecanlı anlara sahne oldu Düzce'de off-road yarışları heyecanlı anlara sahne oldu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Off-road şenliklerinde araçların kaza anları kameralara yansıdı - Son Dakika


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